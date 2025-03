POL-NOM: Geldbörsendiebstahl/ Zeugenaufruf

Northeim (ots) - Northeim, Mittwoch, 12.03.2025 NORTHEIM (Wol) Am gestrigen Mittwoch erschien eine Northeimerin in der Northeimer Dienststelle und zeigte einen Betrug an. Die Frau kam vor ca. 1,5 Jahren über TikTok mit einem angeblichen US-Army Soldat in Kontakt. Nach ca. einem halben Jahr kam es zu einem ersten Betrug, bei dem Steam-Karten im Wert von 300 Euro gekauft wurden. Im späteren Verlauf kam es zu weiteren ...

