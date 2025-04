Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am 16.04.2025 um ca. 14:15 Uhr kam es auf der L1140 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 56-jähriger Lenker eines Audi Q7 befuhr die L1140 von Remseck-Aldingen kommend in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er auf Höhe des Abzweigs zur Neckargröninger Straße nach LB-Ossweil links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem im Rückstau stehenden VW Caddy eines 54-Jährigen, welcher wiederum auf einen dahinter haltenden 53-jährigen Lenker eines BMW-Motorrads aufgeschoben wurde. Aufgrund der Verkehrslage standen zum Unfallzeitpunkt mehrere Pkw im Rückstau. Sowohl der Lenker des VW und der Motorradfahrer als auch der Unfallverursacher wurden nach derzeitigem Stand leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 30000,- Euro geschätzt. Das Motorrad sowie der Audi mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Teilabschnitt der L1140 zwischen der Neckargröninger Straße und Mühlhäuser Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen.

