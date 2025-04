POL-EN: Herdecke: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Gevelsberg (ots) - Erneut brachen Täter in eine Parfümerie in der Mittelstraße in Gevelsberg ein. Nachdem in den letzten Wochen bereits eingebrochen wurde, befand sich aktuell eine provisorische Holztür im Eingang der Parfümerie. Diese wurde am 01.04.2025, gegen 03:20 Uhr, gewaltsam geöffnet. Dadurch gelangten die Täter in das Geschäft und entwendeten ...

