Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Täter brechen erneut in Parfümerie in der Mittelstraße ein

Gevelsberg (ots)

Erneut brachen Täter in eine Parfümerie in der Mittelstraße in Gevelsberg ein. Nachdem in den letzten Wochen bereits eingebrochen wurde, befand sich aktuell eine provisorische Holztür im Eingang der Parfümerie. Diese wurde am 01.04.2025, gegen 03:20 Uhr, gewaltsam geöffnet. Dadurch gelangten die Täter in das Geschäft und entwendeten unterschiedliche Kosmetikartikel. Was alles genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Aufmerksame Zeugen konnten noch die Flucht von drei Personen feststellen. Alle Personen waren dunkel gekleidet. Ob Tatzusammenhänge zu den zurückliegenden Einbrüchen bestehen, ist ebenfalls Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell