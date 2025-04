Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Garage aufgebrochen- Täter entwenden Pedelec, Kettensäge und Werkzeug

Sprockhövel (ots)

Täter haben bei einem Einbruch in eine Garage im Henriette-Davidis-Weg zwei Pedelecs, eine Kettensäge und unterschiedliche Werkzeuge gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen dem 29.03.2025, 17:30 Uhr und dem 31.03.2025, 12:30 Uhr brachen die Täter gewaltsam das Garagentor auf und gelangten so in die Garage. Im Anschluss flüchteten die Täter mit der Beute im niedrigen fünfstelligen Wert in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

Zudem gibt die Polizei nochmal folgenden Hinweis zu Geräten mit Individualnummern:

Verfügen ihre Geräte oder Fahrräder über Individualnummern, führen sie eine Liste dazu. Kommt es zu einem Diebstahl, besteht so die Möglichkeit der Ausschreibung im polizeilichen Fahndungssystem.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell