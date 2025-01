Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Reifenstecher - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht vom 24.01. auf 25.01.2025 wurden an einem blauen Mercedes, welcher am Bahnhof parkte, durch bislang unbekannte Täter zwei Reifen platt gestochen.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

