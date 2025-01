POL-PDLD: Rülzheim - Beschädigtes Wahlplakat

Wörth am Rhein (ots) - Spürbare Verbesserungen zeigen sich bei den im Januar durchgeführten Verkehrskontrollen in Wörth-Maximiliansau in Bezug auf das morgendliche Durchfahrtsverbot. So waren am Donnerstagmorgen bei über 60 kontrollierten Fahrzeugen nur noch zehn Fahrzeuge dabei, die nicht berechtigt waren, in den Ortsteil einzufahren. Diese wurden entsprechend ...

