Polizei Bochum

POL-BO: In Straßenbahnschienen geraten: Radfahrer (43) wird schwer verletzt

Bochum-Wattenscheid (ots)

Schwerer Unfall am Dienstagabend, 28. Mai, in Bochum-Wattenscheid: Ein 43-jähriger Radfahrer aus Gelsenkirchen ist in die Straßenbahnschienen geraten und gestürzt.

Um kurz vor 22 Uhr war er auf der Ückendorfer Straße in Richtung Gelsenkirchen unterwegs. In Höhe der Haltestelle "Watermanns Weg" versuchte er, einem Rückstau auszuweichen, geriet in die Straßenbahnschienen und stürzte.

Der 43-Jährige wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

