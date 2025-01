POL-PDLD: Wörth - Update zum Raub mit Messer

Landau (ots) - Am 23.01.2025 wurde der Polizeiinspektion Germersheim am Ortseingang Rülzheim aus Richtung Herxheimweyher kommend ein bemaltes und beschriftetes Wahlplakat mitgeteilt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon 07274/958-0 pigermersheim.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.landau Hinweise ...

