POL-EN: Gevelsberg - Gestürzter Radfahrer verletzte sich auf der Rosendahler Straße

Hattingen (ots) - Am Samstag, den 29.03.2025, gegen 15.05 Uhr befuhr ein 23-jähriger Pedelec-Fahrer die Straße "Am Homberg" in Fahrtrichtung "Zum Heinenberg". In Höhe der Unfallstelle bremste er sein Fahrrad zu stark ab und fiel Kopfüber über seinen Lenker auf die Fahrbahn. Der Fahrradfahrer wurde bei diesem Sturz leicht verletzt. Es entstand Sachschaden am Fahrrad. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

