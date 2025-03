POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall im Kreisverkehr mit einer leichtverletzten Person

Sprockhövel (ots) - Am Freitag, den 28.03.2025, gegen 15.25 Uhr befuhr eine 31-jährige Sprockhövlerin mit ihrem VW die Mittelstraße in Richtung Haßlinghausen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 79-jährige Sprockhövlerin mit ihrem BMW die Quellenburgstraße in Richtung Autobahnkreuz Wuppertal-Nord. In Höhe der ...

mehr