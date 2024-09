POL-HST: Mehrere Verkehrsunfälle im Kreis Vorpommern-Rügen

Sassnitz (ots) - Am Sonntag, dem 22. September 2024, gegen 10 Uhr wurde die Polizei nach Sassnitz in die Hafenstraße gerufen. In der dortigen SB-Stelle einer Bank wurde mutmaßlich ein Geldausgabeautomat angegriffen. In der Filiale stehen zwei Automaten, ein Serviceautomat für Überweisungen und ein Geldausgabeautomat. Der Serviceautomat war unbeschädigt. Beim Geldausgabeautomaten wurde die Schutztür gewaltsam ...

