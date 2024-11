Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Montag, 12:00 Uhr und Dienstag, 12:00 Uhr mittels Einschlagen der Kellertür gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Scheffelstraße in Rußheim. Im Inneren öffneten die Einbrecher offensichtlich mehrere Schränke. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden wohl keine Gegenstände entwendet. An der Kellertür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Elias Pick, Pressestelle

