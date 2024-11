POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall zwischen Tanklaster und Reisebus auf der Autobahn

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Montagabend gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus und verursachten hohen Schaden. Die Einbrecher schlugen in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr in der Goethestraße in Östringen offensichtlich eine Scheibe im Erdgeschoss ein, um in die Wohnung zu gelangen. Dort durchwühlten sie wohl mehrere Zimmer sowie ...

mehr