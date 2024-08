POL-PDLU: Gestürzte Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall

Waldsee (ots) - Am Freitag, den 23.08.2024, gegen 16:30 Uhr, befuhr die 79-jährige Pkw-Fahrerin die Ludwigshafener Straße, in Fahrtrichtung Otterstadt, in 67165 Waldsee. Zwischen Goethestraße und Albert-Einstein-Allee bemerkte sie einen Anstoß und stellte anschließend an der Beifahrerseite ihres Pkws einen erheblichen Schaden sowie blaue Fremdlackanhaftungen fest. Der weitere Unfallbeteiligte machte vor Ort nicht auf ...

