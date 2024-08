Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht

Waldsee (ots)

Am Freitag, den 23.08.2024, gegen 16:30 Uhr, befuhr die 79-jährige Pkw-Fahrerin die Ludwigshafener Straße, in Fahrtrichtung Otterstadt, in 67165 Waldsee. Zwischen Goethestraße und Albert-Einstein-Allee bemerkte sie einen Anstoß und stellte anschließend an der Beifahrerseite ihres Pkws einen erheblichen Schaden sowie blaue Fremdlackanhaftungen fest. Der weitere Unfallbeteiligte machte vor Ort nicht auf sich aufmerksam und entfernte sich augenscheinlich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

