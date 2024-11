Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Wohnhäuser

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstagabend zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Ettlingenweier eingebrochen. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Innere des Wohnhauses im Steinigäcker. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuckstücke.

Ebenfalls am Dienstagabend versuchten bislang Unbekannte gegen 18:50 Uhr durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür in ein Wohnhaus in der Johann-Hinrich-Wichern-Straße in Ettlingen einzudringen. Aufgrund der entstandenen Geräusche wurden die Bewohner auf die Einbrecher aufmerksam, weshalb diese die Flucht ergriffen.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist in beiden Fällen derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu wenden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell