Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 2.500 Euro Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (16.04.2025) gegen 18:00 Uhr touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Breslauer Straße in Kornwestheim beim rückwärts Ausfahren aus einer Einfahrt einen am Fahrbahnrand parkenden Mercedes. Beim Unfallfahrzeug soll es sich um einen orangefarbenen VW gehandelt haben. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe circa 2.500 Euro zu kümmern, ergriff der Unbekannte die Flucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell