POL-LB: Gerlingen: mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt - 30.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich durch eine Verwechslung von Gas- und Bremspedal ereignete sich am Mittwoch (16.04.2025) gegen 10:50 Uhr ein Verkehrsunfall im Falkenweg in Gerlingen. Ein 82-jähriger Land Rover-Lenker war im Sperberweg unterwegs, als in Höhe der Einmündung Falkenweg sein Fahrzeug plötzlich stark beschleunigte. Der Land Rover des 82-Jährigen kollidierte in der Folge mit einer Garagenwand. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Senior schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Land Rover war nicht mehr fahrbereit. Eine Wand der Garage sowie mehrere in der Garage stehende Gegenstände gerieten in Mitleidenschaft. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

