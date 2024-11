Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Smartfahrerin verursacht Unfall und flüchtet

Gera (ots)

Am Freitagabend gegen 17:15 Uhr kam es in Gera in der Straße des Friedens zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen. Die Fahrzeugführerin eines Smarts nahm einem Pkw die Vorfahrt. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge miteinander.

Die Smart- Fahrerin fuhr anschließend über eine Verkehrsinsel, beschädigte dabei ein Verkehrszeichen und kam letztlich auf einem Grünstreifen am Fußweg zum Stehen. Der dort gepflanzte Jungbaum fiel durch den Aufprall auf ein drittes Fahrzeug und beschädigte dieses. Als Zeugen des Unfalls der Fahrerin zu Hilfe kommen wollten, legte diese den Rückwärtsgang ein und flüchtete rasant von der Unfallstelle. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte weder die Unfallfahrerin noch das Unfallfahrzeug festgestellt werden.

Am Folgetag wurde die Polizei darauf aufmerksam, wie die vermutete Unfallverursacherin ihren zuvor inserierten Unfallwagen mit wirtschaftlichem Totalschaden an einen ausländischen Autohändler übergab.

Gegen die 48-jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell