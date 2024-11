Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Ronneburger Werkstatt

Gera (ots)

Ronneburg: Den Einbruch in seine Werkstatt meldete gestern (14.11.2024) der 63-jährige Eigentümer der Geraer Polizei. Wie sich schließlich herausstellte, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 13.11.2024 - 14.11.2024 gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Werkstatt im Heidelbergweg in Ronneburg. Nachdem die Räumlichkeiten durchsucht worden, stahlen die Täter letztlich verschiedenste Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kripo in Gera nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach Zeugen. (Bezugsnummer 0295055/2024) (KR)

