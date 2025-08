Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher flüchten mit einem weißen Sprinter

Erwitte (ots)

Heute Morgen, um 01:54 Uhr, fielen einem aufmerksamen Zeugen Ladegeräusche an einer Lagerhalle in der Ringstraße in Stirpe auf. Drei Männer mit Sturmhaube bekleidet waren dabei, etwas in einen weißen Transporter zu verladen. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei und teilte seine Beobachtungen mit.

Diese stellten einen Einbruch an einem Tor zur Lagerhalle fest. In der Halle wurden hochwertige Gartengeräte gelagert. Ob etwas entwendet wurde, konnte bisher nicht gesagt werden. Einem weiteren Zeugen fiel auf seiner Hunderunde ein älterer, weißer Sprinter Kastenwagen mit doppelte Hecktür auf, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich telefonisch unter er Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell