Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Fund einer Leiche im Stadtteil Geisingen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (17.07.2025) wurde gegen 14:00 Uhr bei Arbeiten in einem Waldstück in Freiberg am Neckar-Geisingen eine noch unbekannte Leiche entdeckt, die dort in der Nähe der Autobahn in einem kleinen Bach lag. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun unter anderem, die Identität der toten Person zu klären. Dabei wird auch geprüft, ob es sich um den seit 01.07.2025 als vermisst geltenden Aleksandr N. aus Möglingen handeln könnte, nach dem seit 11.07.2025 auch mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht wird (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6075147). Es wird nachberichtet.

