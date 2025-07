Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Paketdiebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Mittwoch (16.07.2025) gegen 14.15 Uhr in der Hauptstraße in Kirchheim am Neckar ihr Unwesen. Die Unbekannten stahlen drei Pakete eines großen Onlineversandhandels, die von einem Paketzusteller vor einer Haustür abgelegt worden waren. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge steckten zwei Männer die Kartons in eine schwarze Sporttasche und machten sich davon. Der Wert des Paketinhalts dürfte insgesamt bei rund 50 Euro liegen.

Beide werden mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Einer der beiden trug einen schwarzen Vollbart und war mit einem beigen Pullover, einer hellblauen Jeans sowie einer weißen Basecap bekleidet. Der zweite hat kurzes braunes Haar und trug ein T-Shirt in Türkis, eine schwarze Weste, eine lange schwarze Hose sowie schwarze Schuhe.

Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07143 891060 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell