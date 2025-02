Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Zu einem Unfall mit einem Fahrschulauto auf der Gegenfahrbahn führte das Überholmanöver eines Unbekannten am Dienstag.

Ulm (ots)

Kurz vor 19 Uhr fuhr ein Fahrschüler mit seinem Seat in der Lorcher Straße. Daneben saß die 64-Jährige Fahrlehrerin. Hinter dem Fahrschulauto war ein 26-Jähriger mit seinem VW Polo unterwegs. Auf Höhe kleiner Tierpark kam dem Fahrschulauto ein grauer Pkw Kombi entgegen. Der überholte gerade in einem unübersichtlichen Bereich einen Vorausfahrenden. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, griff die Fahrlehrerin ein und leitete eine Vollbremsung ein. Der nachfolgende VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr dem Seat in das Heck. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf jeweils 5.000 Euro. Der Seat musste abgeschleppt werden. Der unbekannte Fahrer des grauen Autos fuhr weiter. Den sucht nun das Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) und hofft auf Hinweise von Zeugen.

