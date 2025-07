Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim-Pattonville: Getränkeautomat in Schule aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter hielten sich zwischen Dienstag (15.07.2025), 21.45 Uhr und Mittwoch (16.07.2025), 6.20 Uhr widerrechtlich in einer Schule in der John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville auf. Gewaltsam hebelten die Unbekannten dort einen Getränkeautomaten auf und entwendeten das darin enthaltene Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell