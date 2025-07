Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: 22-Jährige nach räuberischem Diebstahl in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Eine 22 Jahre alte Frau ist dringend verdächtig, am Montag (14.07.2025) in Ludwigsburg einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben.

Die junge Frau soll sich gegen 16.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in einem Einkaufszentrum in der Wilhelmstraße aufgehalten haben. Dort soll sie mehrere Parfums im Wert von insgesamt etwa 600 Euro in eine Tasche gesteckt und anschließend den Laden verlassen haben, ohne die Ware zu bezahlen. Ein 44 Jahre alter Ladendetektiv stoppte die Frau, woraufhin diese den Mann mit einem Reizstoffsprühgerät besprühte. Dem 44-Jährigen gelang es dennoch, die Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, die die Frau schließlich vorläufig festnahm.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde die 22 Jahre alte Deutsche am Dienstag (15.07.2025) einem Haftrichter am Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des räuberischen Diebstahls, setzte diesen in Vollzug und wies die Frau in eine Justizvollzugsanstalt ein.

