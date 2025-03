Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen - Raser und "Gurtmuffel" erwischt

Schifferstadt/Altrip/Mutterstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten mit Unterstützung durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik am Dienstagvormittag mehrere Verkehrskontrollen durch. Bei Geschwindigkeitskontrollen in Mutterstadt in der Neustadter Straße und in Altrip an der K13 mussten insgesamt 23 Verkehrsteilnehmer mit erhöhter Geschwindigkeit kontrolliert werden. Tagesschnellster war ein Fahrer mit gemessenen 101 km/h bei erlaubten 70 km/h. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld in Höhe von 150EUR, 1 Punkt sowie ein Monat Fahrverbot. Im Rahmen von weiteren Kontrollstellen in Altrip, Mutterstadt und Schifferstadt wurden insgesamt 13 Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. Darüber hinaus wurden drei Mängelberichte gefertigt. Die Polizei möchte hiermit an alle Verkehrsteilnehmer appellieren stets mit angepasster Geschwindigkeit und mit angelegtem Sicherheitsgurt zu fahren. Dies dient ihrer und der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer.

