Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Einbruchdiebstahl

Frankenthal (ots)

In der Zeit von 18.03.2025, 14.20 Uhr, bis 19.03.2025, 07.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Straße In der Mühlau in das dortige Vereinsheim des Tierschutzvereins ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden hierbei zwei Kettensägen, eine Heckenschere und ein Rasentrimmer entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

