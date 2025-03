POL-PDLU: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2024: Einladung an Pressevertreter zur Pressekonferenz der Polizeiinspektion Speyer

Schifferstadt (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Montagmittag in der Speyer Straße mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten insgesamt vier Gurtverstöße festgestellt und geahndet werden. Ein nicht angelegter Sicherheitsgurt kann nach § 21a StVO mit einem Verwarngeld von 30 Euro geahndet werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Schifferstadt ...

