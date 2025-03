POL-PDLU: Verkehrskontrollen - "Gurtmuffel" erwischt

Speyer (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 16:40 Uhr fuhr eine 46-jährige PKW-Fahrerin vom Parkplatz eines Supermarktes in der Tullastraße in den Verkehr ein, dabei übersah sie eine bevorrechtigte, kreuzende, 57-jährige E-Scooter-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Durch die Kollision kam die 57-Jährige zu Fall, verletzte sich leicht und wurde nach der ...

