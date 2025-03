Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand einer Wiese durch Feuerwerkskörper - Weitere Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots)

Am Sonntagmittag gegen 14:45 Uhr kam es zu einem Brand einer Wiesenfläche in der Jahnstraße im Bereich des dortigen Parkplatzes. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Bei dem Feuer wurden ca. 100qm Wiese zerstört, eine Gefahr für Gebäude oder Personen bestand nicht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist von davon auszugehen, dass das Feuer durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst wurde. Nach Zeugenaussagen konnte beobachtet werden, wie zwei Jugendliche einen Feuerwerkskörper auf die Wiese warfen. Hierdurch fing die Wiese und das Gebüsch sofort Feuer. Die zwei bislang unbekannten Personen versuchten zunächst vergeblich das Feuer zu löschen. Nachdem diese feststellten, dass sie das Feuer nicht löschen konnten, entfernten sie sich von der Örtlichkeit. Die zwei Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: 1. Person: 14-15 Jahre, normale Statur, blaue Jeans, grüner Kapuzenpullover, blonde Haare 2. Person: 14-15 Jahre, blaue Jeans, roter Pullover, braune kurze Haare Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

