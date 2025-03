Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Harthausen (ots)

In der Zeit von Samstag, den 15.03.2025, 14 Uhr auf Sonntag, den 16.03.2025, 9 Uhr versuchten unbekannte Täter sich Zugang zu einem Einfamilienhaus im Vogelgesang zu verschaffen. Sie versuchten vergeblich die Terrassentür im Rückwärtigen Bereich des Hauses und ein Fenster mit einem unbekannten Werkzeug aufzuhebeln. Dabei entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Wer hat in oben genanntem Zeitraum in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Die Polizei empfiehlt:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere Informationen und Verhaltenshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de

