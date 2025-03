Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 17 Uhr fuhren zwei Männer, 40 und 54 Jahre alt, mit ihren Fahrrädern nebeneinander auf dem Radweg der Tullastraße von der Waldseer Straße kommend in Richtung Auestraße. Der rechts-fahrende Radler, der 40-Jährige, blieb aus Unachtsamkeit mit seinem Lenker an einer Hecke hängen, verriss den Lenker und kollidierte mit dem 54-Jährigen. Die Lenker der beiden Radfahrer verhakten sich und der 54-Jährige stieß in der Folge mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Heckbereich des PKW beschädigt und der 54-Jährige leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte der 54-Jährige ab. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

