Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletzter E-Scooter-Fahrerin - verbremst

Speyer (ots)

Am Montagmittag, gegen 13:20 Uhr fuhr eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin den Radweg auf der Wormser Landstraße in Richtung Speyer-Nord. Auf der Straße, in gleicher Richtung, fuhr ein 49-Jähriger mit seinem PKW. Auf Höhe der Einmündung des St.-Klara-Kloster-Weges wollte die 14-Jährige die Straßenseite wechseln, verbremste sich allerdings hierbei, fuhr auf die Straße und kollidierte mit dem Heck des bevorrechtigten PKW des 49-Jährigen. Die Jugendliche stürzte und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst vor Ort behandelt und später in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

