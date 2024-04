POL-BO: Raub in Bochum: Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen und sucht Zeugen

Witten (ots) - Durch das plötzliche Einordnen einer Autofahrerin in den fließenden Verkehr kam es am Freitag, 5. April, in Witten-Bommern zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorrollerfahrer schwere Verletzungen zuzog. Gegen 15 Uhr befuhr ein 59-Jähriger aus Wetter mit seinem Motorroller die Straße Bodenborn in Fahrtrichtung Elberfelder Straße. ...

mehr