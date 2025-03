Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach 25 Jahren 30 neue Fahrräder für die Jugendverkehrsschule

Speyer (ots)

Gute Nachrichten für die Eltern und Kinder der Stadt Speyer und Umgebung: Nach über 25 Jahren intensiver Nutzung wurden die alten Fahrräder ausgemustert und 30 neue Fahrräder für die Jugendverkehrsschule der Polizeiinspektion Speyer angeschafft. Als Polizei bereiten wir die jungen Verkehrsteilnehmer auf ihre zukünftigen Herausforderungen vor und versuchen so, die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Ein wichtiger Pfeiler unserer Bemühungen ist die Jugendverkehrsschule, die wir in enger Zusammenarbeit mit den Schulen durchführen. Dabei führen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit allen Schülerinnen und Schülern der vierten Klasse eine Radfahrausbildung durch. Dabei lernen die Kinder den richtigen Umgang mit dem Fahrrad, die Verkehrsregeln und das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Die Radfahrausbildung findet zwischen Frühjahr und Winter auf den Verkehrsübungsplätzen der Schulen mit den eigenen Fahrrädern der Kinder statt. Für alle Schulkinder, deren Schulen nicht über einen eigenen Verkehrsübungsplatz verfügen, findet die Radfahrausbildung auf dem zentralen Verkehrsübungsplatz an der Siedlungsschule in Speyer Nord statt. Um dort das Fahrradfahren zu erlernen, benötigen die Kinder Fahrräder, die dort gelagert sind und von allen Kindern genutzt werden.Nach über 25 Jahren Nutzungsdauer und jährlicher Nutzung durch 6 Schulen und deren Schulklassen waren die alten Fahrräder an ihre Belastungs- und Nutzungsgrenzen gestoßen. Daher wurde die Beschaffung neuer Fahrräder durch die Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Speyer, Herrn POK Ralf Böhringer und Frau PHK'in Emine Etyemez, vorangetrieben. Mit Hilfe der zuständigen Schulbehörde der Stadt Speyer, des Verkehrsobmannes Speyer/Neustadt Herr Andreas Schlicker und der sehr großzügigen Unterstützung der Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz konnten in diesem Frühjahr endlich insgesamt 30 neue Fahrräder im Wert von über 10.000 Euro für den Verkehrsunterricht angeschafft werden.

