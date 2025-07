POL-LB: Rutesheim: Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Ludwigsburg (ots) - Noch unklar sind die Umstände, unter welchen am Dienstag (15.07.2025) ein Feld am Rande der Kreisstraße 1672 zwischen Benningen und Freiberg am Neckar in Brand geriet. Gegen 18.30 Uhr rückte die Feuerwehr mit zahlreichen Kräfte aus, um den mit Wintergetreide bepflanzten Acker nahe des Neckars zu löschen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr und dem geschädigten Landwirt, konnte ein ...

mehr