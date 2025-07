Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht der PI Gifhorn 12./13.07.2025

Gifhorn (ots)

Am Samstag, 12.07.2025 richteten Beamte des Gifhorner Einsatz- und Streifendienstes auf der Bundesstraße 4 in Höhe des Pendlerparkplatzes Gifhorn-Süd eine Kontrollstelle ein. Zwischen 06:30 Uhr und 09:00 Uhr wurde der in Richtung Süden (BS) fahrende Verkehr über den Parkplatz umgeleitet. Neben diversen Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden auch zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer festgestellt. Gegen 07:00 Uhr fuhr ein 26-jähgriger Mann aus Neudorf-Platendorf mit seinem Renault in die Kontrollstelle ein. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,37 Promille. Der junge Mann musste in der Folge neben einer Blutprobe auch gleich seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Nur etwa 30 Minuten später fuhr ein 61-Jähriger aus Faßberg mit seinem Volvo in die Kontrolle ein. Auch hier stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest. Der Test vor Ort ergab einen Wert von 0,76 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Folgetest in der Wache Hindenburgstraße ergab schließlich einen Wert von 0,58 Promille. Den Mann erwartet neben einem Bußgeld von min. 500 Euro auch ein Fahrverbot. Beide Fahrzeugführer gaben an, dass es sich um "Restalkohol" gehandelt und man sich fahrtüchtig gefühlt habe.

Im weiteren Tagesverlauf deckten die Beamtem im Stadtgebiet zwei weitere Rauschfahrten auf. Um 14:00 Uhr wurde in der Fallerslebener Straße ein 28-jähriger Wolfsburger auf einem eScooter kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille. Der Mann zeigt weitere Ausfallerscheinungen, die eine Drogenbeeinflussung nahelegten. Da der Mann weitere Tests hierzu verweigerte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ist anhängig. Um 17:30 Uhr wurde auf der Konrad-Adenauer-Straße ein weiterer eScooter kontrolliert. Bei dem 42-jährigen Gamsener ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Ein Urinvortest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Mann hatte vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am Sonntag, 13.07.2025, gegen 12:30 Uhr geriet erneut ein eScooter auf der Braunschweiger Straße ins Visier einer Zivilstreife. Bei der 41-jährigen Fahrzeugführerin aus Gifhorn ergab sich ebenfalls der Verdacht einer Rauschmittelbeeinflussung. Auf Vorhalt räumte die Frau ein, Cannabis konsumiert zu haben. Auch hier folgte die Entnahme einer Blutprobe und Fertigung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Auch im Gifhorner Umland waren berauschte Fahrzeugführer unterwegs. So wurde am Samstag, 12.07.2025 um 20:30 Uhr ein 29-jähriger Meiner auf der Hauptstraße in Meine mit seinem eScooter kontrolliert. Neben einer Alkoholbeeinflussung von 0,46 Promille zeigte der Mann erhebliche Ausfallerscheinungen. Nach eigenen Angaben hatte er neben dem Alkohol, unmittelbar vor Fahrtantritt auch Cannabis konsumiert. Darüber hinaus verfügte sein eScooter nicht über die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten. Am frühen Sonntagmorgen (13.07.) wurde gegen 03:00 Uhr in der Meinerser Waldstraße ein 21-jähriger Müdener mit seinem VW Polo kontrolliert. Auch hier bestätigte sich durch einen Urintest der Verdacht der Beamten, dass der junge Mann vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe vernommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet.

Am Samstag, 12.07.2025 gegen 19:10 Uhr kam es in Ummern zu einem Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich Missloh/Rosenweg missachtete ein 36-Jähriger aus Hohne mit seinem Hyundai die Vorfahrt einer 53-jährigen Wittingerin. Die 53-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 36-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,36 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Der Mann muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Am Samstag, 12.07.2025 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand im Isenbütteler Weg in Gifhorn. Offenbar durch angebranntes Essen kam zu einem Kleinbrand in der Wohnung. Die 60-jährige Bewohnerin konnte durch Polizeikräfte aus der Wohnung gerettet werden. Sie kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum. Die Wohnung wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Am Sonntag, 13.07.2025 kam es gegen 12:40 Uhr zu einem Brand in der Straße Am Drens in Calberlah/Allerbüttel. Aus bisher ungeklärter Ursache brach in der Waschküche eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auf die anliegenden Wohnungen verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Zu Personenschäden kam es nicht.

Am Sonntag, 13.07.2025, gegen 09:00 Uhr kam es in einer Tankstelle im Gifhorner Stadtgebiet zum Diebstahl von zwei Wodkaflaschen. Der zunächst unbekannte Dieb konnte sich mit seiner Beute vor Eintreffen der Polizei aus dem Staub machen. Aufgrund der guten Täterbeschreibung der Zeugin richtete sich der Verdacht schnell gegen ein amtsbekannten 35-jährigen Gifhorner. Im Rahmen der Streifentätigkeit konnte dieser gegen 14:30 Uhr im Bereich einer Bankfiliale am Calberlaher Damm angetroffen werden. Auf Vorhalt räumte er die Tat gegenüber den Beamten vollumfänglich ein. Von den gestohlenen Wodkaflaschen fehlte allerdings jede Spur. Dafür ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 3,61 Promille, was den Verbleib der Flaschen erklären dürfte. Auf Alkohol wird der Mann die nächste Zeit verzichten müssen. Die Beamten stellten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hildesheim vorlag. Er wurde daher der Justizvollzugsanstalt Sehnde zugeführt.

Am Sonntag, 13.07.2025, gegen 14:10 Uhr gingen bei der Polizei Gifhorn mehrere Meldungen über eine nackte Frau ein, die sich im Bereich des Calberlaher Damms aufhalten sollte. Vor Ort konnte eine 50-jährige Sassenburgerin angetroffen, welche tatsächlich komplett nackt über den Fußweg stolzierte und sich sonnte. Die ebenfalls amtsbekannte und erheblich alkoholisierte Dame gab gegenüber den Beamten an, dass sie sich doch in einem FFK-Bereich befinden würde und die ganze Aufregung nicht verstehe. Die Frau wurde schließlich durch zwei Polizistinnen gebührenpflichtig nach Hause gebracht.

