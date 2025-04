Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tat gleich aufgeklärt

Zella-Mehlis (ots)

Die Suhler Polizei erhielt am Donnerstag von einem Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in Zella-Mehlis die Information, dass die Geldbörse eines Lkw-Fahrers, der das Geschäft belieferte, aus dem Führerhaus geklaut worden war. Bei der Überprüfung seines Online-Bankings sah der Beklaute, dass bereits mehrfach niedrige Bargeldbeträge abgebucht wurden. Die Polizei sichtete im Rahmen der Anzeigenaufnahme auch die Aufnahmen der vom Einkaufsmarkt installierten Überwachungskamera und kam so dem Täter auf die Spur. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen an. Dabei fanden die Beamten die EC-Karten des Lastwagenfahrers. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-jährige Mann zusehend aggressiver und versuchte einen Polizisten zu schlagen. Neben der Anzeige wegen Diebstahls erhält er nun noch eine wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dazu.

