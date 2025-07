Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Kleintransporter bleibt in Bahnunterführung stecken

Freiburg (ots)

Am Montag, 30.06.2025, gegen 10.40 Uhr, blieb ein Kleintransporter in einer Bahnunterführung stecken. Ein 57-jähriger Fahrer eines Kleintransporters befuhr die Eisenbahnstraße / Solvaystraße und bemerkte wohl nicht das bestehende Verkehrsverbot für sein Fahrzeug an der Bahnunterführung, welches die Durchfahrt auf 2,70 Meter begrenzt. Der Kleintransporter kollidierte mit seinem Dach des Kofferaufbaus mit der Oberkante der Bahnunterführung und blieb in der Folge in der Unterführung stecken. Erst durch Absenken der Hinterachse und das Ablassen von Luft aus den Reifen konnte der Kleintransporter aus der Unterführung befreit werden. An dem Kleintransporter sei erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell