Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, 30.06.2025 wurde im Zeitraum von 18:00 bis 19:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Tullastraße in Bad Säckingen ein Mazda beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß eine bislang unbekannte Person beim Einparken oder Ausparken mit seinem Auto gegen den Mazda. Es entstand ein Sachschaden von über 1500 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zum Verursacherahrzeug geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist unter 07761 934- 0 rund um die Uhr erreichbar.

