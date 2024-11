POL-PPRP: Mann schlägt Ex-Freundin

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht vom Mittwoch (20.11.2024) auf Donnerstag (21.11.2024) in eine Fahrschule in der Saarlandstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel Telefon: 0621 ...

mehr