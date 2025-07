Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch, L156: Alkoholisierter Autofahrer verunfallt

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 30.06.2025, gegen 20:40 Uhr befuhr ein 29-jähriger Autofahrer die L156 von Neustadt kommend in Fahrtrichtung Kappel. In einer Linkskurve geriet er nach den derzeitigen Ermittlungen infolge Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde im weiteren Verlauf zur Blutentnahme in eine Klinik verbracht, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

