POL-FR: Waldshut Themen: Auto rollt rückwärts gegen Straßenlaterne

Freiburg (ots) - Am Montag, 30.06.2025 gegen 08:30 Uhr befuhr eine 56-Jährige auf ihrem Motorroller die Tannenholzstraße in Schmitzingen talwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich hierbei. Sie musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorroller entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. ...

mehr