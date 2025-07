Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Motorroller beschädigt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 29.06.2025 gegen 17:30 Uhr soll ein bislang unbekannter Täter einen Roller in der Peter-Thumb-Straße umgestoßen und dadurch beschädigt haben. Der Sachverhalt konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Der Tatverdächtige wurde als ca. 40-jährige männliche Person mit Tätowierungen an den Armen beschrieben. Er soll etwa 1,74 m groß gewesen sei und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine Camouflage-Hose. Das Polizei Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Tatverdächtigen machen können. Das Polizeirevier Waldshut ist unter 07751 8316 531 rund um die Uhr erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell