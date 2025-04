POL-NB: Streit eskaliert beim Einkaufsmarkt

LK MSE (ots) - Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte kam es in den vergangenen Wochen wieder vermehrt zu Handtaschendiebstählen aus Fahrrad- oder Einkaufskörben oder Einkaufstaschen. Hierbei stellen die Opfer meist nach einer gewissen Zeit fest, dass Ihnen die Geldbörse nach dem Einkaufen oder schon beim Bezahlen an der Kasse fehlt. Auffällig oft wurden solche Anzeigen in der letzten Zeit im Bereich von ...

mehr