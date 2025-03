LPI-NDH: "Kommissar Hase" ermittelt Trunkenheitsfahrt

Mühlhausen (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagnachmittag in der Langensalzaer Landstraße gegen 15.10 Uhr. Ein nachfolgender Pkw fuhr auf ein vorausfahrendes Auto auf. Hierbei erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen, die in einem Klinikum versorgt worden sind. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

