Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erheblicher Alkoholgenuss führt zu Auffahrunfall

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag befuhren gegen 16.30 Uhr zwei Pkw hintereinander die Innenstadt von Nordhausen. Der hinterherfahrende Verkehrsteilnehmer fiel der Vorausfahrenden Nordhäuserin bereits auf, da er sehr dich auffuhr. Die Frau stellte den 67-Jährigen bei günstiger Gelegenheit zur Rede und mahnte das Auffahren an. wenig später kam es in der Leimbacher Straße dennoch zu einem Auffahrunfall. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen eine Alkoholisierung von mehr als ein Promille fest. Neben einer Blutprobenentnahme wurde dem Mann durch die Beamten auch der Führerschein abgenommen, was zur Folge hat, dass der Mann nunmehr keine Kraftfahrzeuge mehr führen darf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell