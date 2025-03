LPI-NDH: Herrenloser Hund zugelaufen

Sondershausen (ots) - Am Donnerstagmorgen kam eine Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus. Die Frau befuhr kurz nach 9 Uhr die Tiefgarage eines Supermarktes in der Frankenhäuser Straße, als sie aus bisher noch ungeklärter Ursache mit einem Stützpfeiler kollidierte. Die Autofahrerin wurde verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

mehr